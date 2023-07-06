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Врач Сарафанникова посоветовала не выходить на улицу в сильную жару

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Елена Сарафанникова, заведующая отделением спортивной медицины Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, заявила, что не стоит выходить на улицу в сильную жару, если нет особой необходимости.
Врач Сарафанникова посоветовала не выходить на улицу в сильную жару
  • Gettyimages.ru

В беседе с inkazan.ru эксперт отметила, что если выход на улицу неизбежен, то желательно надеть светлую просторную одежду из натуральных тканей и лёгкий головной убор.

«Рекомендуется пить воду с соком лимона, холодный зелёный чай без сахара, компоты и морсы. Нужно избегать употребления алкоголя, в том числе и пива, а также различных сладких газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме», — сообщила Сарафанникова.

По её словам, из рациона лучше исключить жирное, жареное и сладкое.

Также нежелательны интенсивные физические нагрузки.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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