Врач Сарафанникова посоветовала не выходить на улицу в сильную жару
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В беседе с inkazan.ru эксперт отметила, что если выход на улицу неизбежен, то желательно надеть светлую просторную одежду из натуральных тканей и лёгкий головной убор.
«Рекомендуется пить воду с соком лимона, холодный зелёный чай без сахара, компоты и морсы. Нужно избегать употребления алкоголя, в том числе и пива, а также различных сладких газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме», — сообщила Сарафанникова.
По её словам, из рациона лучше исключить жирное, жареное и сладкое.
Также нежелательны интенсивные физические нагрузки.
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.