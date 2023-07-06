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Шесть сотрудников OZON с менингококковой инфекцией находятся в больнице в Сысерти

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В Свердловской области шесть сотрудников OZON с менингококковой инфекцией находятся в Сысертской центральной районной больнице в удовлетворительном состоянии.
Шесть сотрудников OZON с менингококковой инфекцией находятся в больнице в Сысерти
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Минздрав Свердловской области в своём Telegram-канале.

«Информация для СМИ по вспышке менингококковой инфекции: по состоянию на 19:00 в Сысертскую ЦРБ госпитализированы шесть сотрудников OZON», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты лабораторных исследований пациентов положительные.

5 июля сообщалось, что в Екатеринбурге было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON. В Роспотребнадзоре после этого заявили, что рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет.

6 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.

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