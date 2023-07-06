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Врач Березовский посоветовал не купаться в небольших водоёмах с застойной водой

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Профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский посоветовал не купаться в небольших водоёмах с застойной водой, поскольку там могут размножаться бактерии.
Врач Березовский посоветовал не купаться в небольших водоёмах с застойной водой
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он отметил, что если человек случайно выпил мутной воды, то не нужно начинать лечение до появления симптомов заболевания.

«Природа создала человека достаточно устойчивым к инфекциям, не всегда даже попадание возбудителя внутрь вызывает болезнь», — сказал Березовский.

По его словам, если в течение недели после купания симптомы всё-таки появились, то важно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.

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