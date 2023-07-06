В Минобороны России сообщили о возвращении из плена 45 российских военных

Из украинского плена на территорию России в результате переговорного процесса возвращены 45 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве.

Всех освобождённых военных доставили в медучреждения бортами ВКС России, где они пройдут лечение и реабилитацию.

11 июня Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.