В Минобороны России сообщили о возвращении из плена 45 российских военных
- РИА Новости
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в ведомстве.
Всех освобождённых военных доставили в медучреждения бортами ВКС России, где они пройдут лечение и реабилитацию.
11 июня Минобороны России сообщило, что 94 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории.
10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.