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Стилист Чеченова рассказала о самых популярных женских стрижках этого года

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Главным трендом 2023 года стали стрижки, не нуждающиеся в укладке, заявила стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Алина Чеченова.
Стилист Чеченова рассказала о самых популярных женских стрижках этого года
  • Gettyimages.ru

«Избегайте сложных стрижек, укладка не должна занимать много времени. Тренд этого года — стрижки, которые не нуждаются в укладке», — рассказала она «Газете.Ru».

Так, например, на пике моды вновь стрижка паж из 1920-х и бабочка.

Стилист призвала не забывать о регулярном уходе за волосами вне зависимости от выбранного образа.

Ранее дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова рассказала, что классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки этим летом больше не актуальны.

Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Бояршинова посоветовала обратить внимание на образы в стиле Русалочки или куклы Барби.

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