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Стилист Бояршинова предложила использовать образы Русалочки и Барби для выпускного

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Стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Бояршинова посоветовала выпускницам обратить внимание на образы в стиле Русалочки или куклы Барби.
Стилист Бояршинова предложила использовать образы Русалочки и Барби для выпускного
  • РИА Новости

В интервью «Известиям» эксперт рассказала, что после выхода фильма «Русалочка» эстетика подводного мира стала модным трендом.

Образ главной героини легко адаптировать для выпускного, использовав в наряде голубой, цвет морской волны и нежно-розовый и дополнив образ, например, клатчем в виде ракушки или серьгами-ракушками, отметила Бояршинова.

По её словам, ещё один образ — куклы Барби — стал популярным благодаря ожидаемой премьере одноимённого фильма. Для этого образа подойдёт розовый цвет.

В числе других актуальных элементов праздничного наряда она назвала перья, стразы и серебристый цвет.

Ранее нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по составлению рациона для выпускников. В частности, перед экзаменами могут быть полезны продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, глицина, лецитина и витамина К.

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