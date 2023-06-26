Стилист Фаттахова рассказала о новых трендах летнего сезона
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Об этом она рассказала «Газете.Ru».
Главными трендами этого лета Лилия Фаттахова назвала широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки «с мужского плеча» и однотонные асимметричные платья.
«Актуальны также базовые джинсы «мамс» с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шёлка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шёлковые из хорошей натуральной костюмной ткани. А юбку-карандаш до колен замените на более удлинённую — до середины икры», — добавила стилист.
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