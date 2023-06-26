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Стилист Фаттахова рассказала о новых трендах летнего сезона

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Стилист, дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова рассказала, что классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки этим летом больше не актуальны.
Стилист Фаттахова рассказала о новых трендах летнего сезона
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Главными трендами этого лета Лилия Фаттахова назвала широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки «с мужского плеча» и однотонные асимметричные платья.

«Актуальны также базовые джинсы «мамс» с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шёлка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шёлковые из хорошей натуральной костюмной ткани. А юбку-карандаш до колен замените на более удлинённую — до середины икры», — добавила стилист.

Ранее педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.

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