Автоэксперт Моржаретто заявил о необходимости появления наказания за опасное вождение

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал планы депутатов от ЛДПР внести в Госдуму законопроект об установлении штрафа в размере 5 тыс. рублей и о лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге.

«У нас создалась такая странная ситуация, когда в правилах дорожного движения прописано, что опасное вождение запрещено, а наказания нет», — пояснил эксперт.

По его словам, главное проблемой остаётся то, что достаточно сложно зафиксировать это нарушение.

«Депутаты предлагают видеофиксацию, но только сделанную не автоматической камерой, а камерой, которая установлена в патрульной машине. В общем, это хоть какой-то выход, я думаю, что такое наказание должно появиться», — считает Моржаретто.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об установлении штрафа в размере 5 тыс. рублей и о лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге.

Отмечается, что обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

При этом повторное нарушение повлечёт наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишения водительских прав на срок до одного года.