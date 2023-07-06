В России могут начать штрафовать и лишать прав за опасное вождение

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тыс. рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

«Больше десяти лет ЛДПР бьётся за устранение угрозы, исходящей от агрессивных водителей», — говорится в публикации.

Депутаты отметили, что обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

При этом повторное нарушение повлечёт штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.

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