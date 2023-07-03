Автоэксперт Ануфриев высказался об идее использования электронных прав

Автоэксперт и блогер Антон Ануфриев прокомментировал сообщение о том, что водителям хотят разрешить предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде. О начавшемся процессе согласования постановления известили в ГИБДД.

Удобство нововведения подчеркнул специалист в разговоре с телеканалом «Звезда».

«И даже если они (права. — RT) у тебя есть, но ты не взял их с собой, за это штраф, и это несправедливо. Потому что ты имеешь право управлять автомобилем, и нет никакой проблемы, что у тебя нет с собой этой маленькой бумажечки», — отметил Ануфриев.

Он выразил уверенность, что ГИБДД «быстро отладит систему электронных прав, и всё будет работать».

Ранее адвокат Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, как водителям выбрать страховую компанию, чтобы не оказаться жертвами мошенников.