Автоюрист Кузьмина рассказала о новых штрафах, которые могут ввести в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Тульская служба новостей.
С 1 сентября вступят изменения в перечне неисправностей, с которыми не допускается эксплуатация автомобиля. Например, в списке МВД доработан пункт о запрете устанавливать предметы и наносить покрытия, ограничивающие обзор с места водителя.
«Формально под данное ограничение подпадают навигаторы, транспондеры, регистраторы и крепления для телефонов, если они установлены в местах, обеспечивающих водителя обзором», — уточняет Кузьмина.
По рекомендации специалиста, чтобы не получить штраф, нужно устанавливать навигаторы и другие устройства на приборной панели.
«С 1 сентября автомобилистов начнут наказывать за неработающую систему ABS, а с 1 декабря — за резину не по сезону», — также отметила эксперт.
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