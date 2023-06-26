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Автоюрист Кузьмина рассказала о новых штрафах, которые могут ввести в 2023 году

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Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, какие новые штрафы могут получить водители в 2023 году.
Автоюрист Кузьмина рассказала о новых штрафах, которые могут ввести в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

С 1 сентября вступят изменения в перечне неисправностей, с которыми не допускается эксплуатация автомобиля. Например, в списке МВД доработан пункт о запрете устанавливать предметы и наносить покрытия, ограничивающие обзор с места водителя.

«Формально под данное ограничение подпадают навигаторы, транспондеры, регистраторы и крепления для телефонов, если они установлены в местах, обеспечивающих водителя обзором», — уточняет Кузьмина.

По рекомендации специалиста, чтобы не получить штраф, нужно устанавливать навигаторы и другие устройства на приборной панели.

«С 1 сентября автомобилистов начнут наказывать за неработающую систему ABS, а с 1 декабря — за резину не по сезону», — также отметила эксперт.

Ранее, по сообщению URA.RU, ГИБДД призвала екатеринбуржцев отказаться от энергетиков.

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