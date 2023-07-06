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«Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого модернизированного Ту-160М

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Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М начал проходить государственные испытания, проводимые совместно экипажами Минобороны России и разработчика. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого модернизированного Ту-160М
  • Gettyimages.ru

«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М... приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.

В октябре китайский портал Baijiahao передавал, что российский бомбардировщик Ту-160 «держит в страхе США».

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