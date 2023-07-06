«Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого модернизированного Ту-160М

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М начал проходить государственные испытания, проводимые совместно экипажами Минобороны России и разработчика. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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