«Ростех» сообщил о начале госиспытаний первого модернизированного Ту-160М
- Gettyimages.ru
«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М... приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М.
В октябре китайский портал Baijiahao передавал, что российский бомбардировщик Ту-160 «держит в страхе США».