Baijiahao: российский самолёт Ту-160 «держит в страхе» Соединённые Штаты

Российский бомбардировщик Ту-160 «держит в страхе США», пишет китайский портал Baijiahao.

«Ту-160 — это супербомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжёлые крылатые ракеты Х-101», — говорится в материале.

Отмечается, что Ту-160 также может выстраивать собственную траекторию полёта для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа.

Ранее сообщалось, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.