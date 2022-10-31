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Baijiahao: российский самолёт Ту-160 «держит в страхе» Соединённые Штаты

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Российский бомбардировщик Ту-160 «держит в страхе США», пишет китайский портал Baijiahao.
Baijiahao: российский самолёт Ту-160 «держит в страхе» Соединённые Штаты
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Ту-160 — это супербомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжёлые крылатые ракеты Х-101», — говорится в материале.

Отмечается, что Ту-160 также может выстраивать собственную траекторию полёта для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа.

Ранее сообщалось, что в ходе тренировки сил стратегического сдерживания были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

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