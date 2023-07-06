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Депутат Гусев назвал хорошей идеей штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

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Анастасия Белоусова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в беседе с RT прокомментировал законопроект, инициированный комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, предусматривающий штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.
Депутат Гусев назвал хорошей идеей штраф за пропаганду жестокого обращения с животными
  • РИА Новости

«Хорошая инициатива, будем поддерживать. В принципе, это правильное решение. Конечно, этого не достаточно, чтобы навести порядок с домашними и дикими животными. Но это один из шагов, который нужно предпринять», — считает парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за пропаганду жестокого обращения с животными.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, в сети сейчас активно продвигается догхантерство: в соцсетях существуют группы, координирующие и пропагандирующие массовые убийства животных.

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