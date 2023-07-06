Депутат Гусев назвал хорошей идеей штраф за пропаганду жестокого обращения с животными
- РИА Новости
«Хорошая инициатива, будем поддерживать. В принципе, это правильное решение. Конечно, этого не достаточно, чтобы навести порядок с домашними и дикими животными. Но это один из шагов, который нужно предпринять», — считает парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за пропаганду жестокого обращения с животными.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, в сети сейчас активно продвигается догхантерство: в соцсетях существуют группы, координирующие и пропагандирующие массовые убийства животных.