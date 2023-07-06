В Госдуме предложили ввести штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды инициировал законопроект, предусматривающий штраф до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, в сети сейчас активно продвигается догхантерство: в соцсетях существуют группы, координирующие и пропагандирующие массовые убийства животных.

«За само это преступление есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

За призывы к насильственным действиям предлагается штрафовать нарушителей на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией животного либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца.

К должностным и юрлицам будут применяться штрафные санкции в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей соответственно с конфискацией животного.

Кроме того, за распространение или изготовление материалов с пропагандой жестокого обращения с животными частным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, от 15 тыс. до 25 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц с изъятием питомца.

Ранее стало известно, что в России могут начать изымать домашних животных за жестокое обращение.