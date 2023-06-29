В России могут начать изымать домашних животных за жестокое обращение

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил о подготовке законопроекта об изъятии домашних животных за жестокое обращение.

Об этом сообщают «Известия».

Как отметил депутат, в настоящий момент за жестокое обращение с животным нарушителю могут назначить достаточно высокий штраф, однако это никак не гарантирует, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится.

В качестве примера он привёл блогеров, которые ради популярности в интернете издеваются над животными в прямом эфире.

Отдельно парламентарий заявил о необходимости начать реализовывать конфискацию диких зверей, прописав для этого подробный механизм в законе.

«Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях», — сообщил депутат.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.