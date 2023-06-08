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Бурматов рассказал, куда жаловаться на неправильно содержащие животных зоомагазины

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Жаловаться на зоомагазины, которые не соблюдают новые требования к содержанию животных, можно в четыре ведомства, заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Бурматов рассказал, куда жаловаться на неправильно содержащие животных зоомагазины
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Бурматов отметил, что обращаться можно в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру и МВД.

По его словам, в МВД следует обращаться при наличии свидетельств жестокого обращения с животными.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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