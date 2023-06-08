Бурматов рассказал, куда жаловаться на неправильно содержащие животных зоомагазины
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Бурматов отметил, что обращаться можно в Роспотребнадзор, Россельхознадзор, прокуратуру и МВД.
По его словам, в МВД следует обращаться при наличии свидетельств жестокого обращения с животными.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.