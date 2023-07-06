Набиуллина: на курс рубля во многом влияет динамика внешней торговли

На движение курса рубля во многом влияет динамика внешней торговли, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей», — цитирует её ТАСС.

По словам главы российского регулятора, в сравнении с пиком прошлого года положительный текущий счёт в I квартале 2023 года упал в пять раз.

Набиуллина также назвала эффективным плавающий курс рубля.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.