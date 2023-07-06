Набиуллина: на курс рубля во многом влияет динамика внешней торговли
- РИА Новости
«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей», — цитирует её ТАСС.
По словам главы российского регулятора, в сравнении с пиком прошлого года положительный текущий счёт в I квартале 2023 года упал в пять раз.
Набиуллина также назвала эффективным плавающий курс рубля.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.