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Набиуллина: на курс рубля во многом влияет динамика внешней торговли

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На движение курса рубля во многом влияет динамика внешней торговли, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: на курс рубля во многом влияет динамика внешней торговли
  • РИА Новости

«Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей», — цитирует её ТАСС.

По словам главы российского регулятора, в сравнении с пиком прошлого года положительный текущий счёт в I квартале 2023 года упал в пять раз. 

Набиуллина также назвала эффективным плавающий курс рубля.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.

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