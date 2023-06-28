В ЦБ заявили, что рост ВВП России движется к верхней половине прогноза 0,5—2%

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.

«Диапазон 0,5—2%... Исходя из тех данных, что мы имеем за I квартал и, предварительно, за II квартал, мы сейчас движемся, скорее, ближе к верхней половине этого диапазона», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, прогноз Банка России по ВВП в качестве средних точек диапазона на I квартал 2023 года составлял -2,3%, на II квартал — +4,2%.

«По I кварталу мы получили -1,8%. По II кварталу пока есть статистика только за апрель. Но если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикатор бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то важно, что в II квартале сохраняется высокая деловая активность и экономика продолжает расти», — сказал Тремасов.

Ранее российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ожидается рост ВВП России по итогам 2023 года около 1,5—2%.