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Путин: ожидается рост ВВП России по итогам 2023 года около 1,5—2%

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Российский лидер Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что ВВП России по итогам года вырастет, что позволит стране сохранить ведущие позиции среди мировых экономик.

По его словам, позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу.

Так, в апреле 2023 года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, «а по итогам года он прибавит более процента», сказал президент.

«Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть, даже под 2%», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира.

Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП России в I квартале 2023 года до уровня 1,8% в годовом выражении.

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