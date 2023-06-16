Путин: ожидается рост ВВП России по итогам 2023 года около 1,5—2%
По его словам, позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу.
Так, в апреле 2023 года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, «а по итогам года он прибавит более процента», сказал президент.
«Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть, даже под 2%», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что это позволит России сохранить место в числе ведущих экономик мира.
Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП России в I квартале 2023 года до уровня 1,8% в годовом выражении.