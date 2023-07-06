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Набиуллина назвала эффективным плавающий курс рубля

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективной моделью поведения.
Набиуллина назвала эффективным плавающий курс рубля
  • РИА Новости

Об этом она сказала, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

«Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, таргетирование инфляции и плавающий курс, прежде всего он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.

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