В Госдуме предложили брать импортные аппараты ИВЛ в аренду у частных клиник
- РИА Новости
В Минпромторге предложили ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ. Соответствующий проект правительственного постановления размещён на портале проектов нормативно-правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 10 июля.
При этом для длительного лечения некоторых пациентов может понадобиться сложный аппарат с такими функциями, которых нет в российской модели, объяснил Фаррахов в беседе с «Парламентской газетой».
В таких случаях государственные клиники могли бы взять инновационное дорогостоящее оборудование напрокат. Для этого нужно привлечь коммерческие клиники, где есть необходимое оборудование, и предложить поддержку на государственном уровне, считает депутат.
Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.