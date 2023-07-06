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В Госдуме предложили брать импортные аппараты ИВЛ в аренду у частных клиник

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Минпромторг предложил государственным медучреждениям вместо закупки ИВЛ из других стран поддержать отечественного производителя. В свете этого предложения доктор медицинских наук депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с инициативой создать службу аренды западных аппаратов у частных клиник в тех случаях, когда пациенту это необходимо для лечения.
В Госдуме предложили брать импортные аппараты ИВЛ в аренду у частных клиник
  • РИА Новости

В Минпромторге предложили ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ. Соответствующий проект правительственного постановления размещён на портале проектов нормативно-правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 10 июля.

При этом для длительного лечения некоторых пациентов может понадобиться сложный аппарат с такими функциями, которых нет в российской модели, объяснил Фаррахов в беседе с «Парламентской газетой».

В таких случаях государственные клиники могли бы взять инновационное дорогостоящее оборудование напрокат. Для этого нужно привлечь коммерческие клиники, где есть необходимое оборудование, и предложить поддержку на государственном уровне, считает депутат.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

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