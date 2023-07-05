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Кардиолог Иванов посоветовал сердечникам рассчитывать питьевой режим в жару

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Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Константин Иванов заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется рассчитывать питьевой режим в жару.
Кардиолог Иванов посоветовал сердечникам рассчитывать питьевой режим в жару
  • Gettyimages.ru
  • © agrobacter

«В жаркую погоду растёт жажда, наши пациенты больше пьют, и это может спровоцировать ухудшение состояния. Дело в том, что при заболеваниях системы кровообращения крайне важно соблюдать гидробаланс, правильное соотношение выпиваемой жидкости и выделяемой почками», — рассказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, норму для каждого пациента может определить только врач — в зависимости от диагноза, принимаемых лекарств, индивидуальных показателей работы организма.

«Если человек пьёт воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления», — предупредил Иванов.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

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