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Депутат Лантратова: профессии блогера нужно соответствующее законодательное оформление

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала в беседе с RT подробности инициативы о выделении кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) для блогеров.
Депутат Лантратова: профессии блогера нужно соответствующее законодательное оформление
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По словам Лантратовой, блогерство давно является профессиональной деятельностью, которая приносит немалые доходы.

Этой профессии нужно и соответствующее законодательное оформление, что и несёт в себе присвоение нового кода в ОКВЭД, заявила депутат.

«Но изменения нужны комплексные. Нужно на законодательном уровне уточнить статус и права блогеров, ввести их в правовое поле. Эту позицию разделяют и в профильных министерствах. Так, например, в ответе на наш запрос Минцифры признало необходимость дополнительной проработки вопроса регулирования деятельности блогеров, в том числе в части конкретизации термина «блогер», а также установления правового режима, определяющего права и обязанности блогеров, и определения уполномоченного органа для осуществления контроля за их деятельностью. Минэкономразвития поддержало моё предложение о добавлении кода для блогеров в ОКВЭД», — пояснила она.

Парламентарий добавила, что разработка законопроекта началась как раз после консультаций с блогерами.

«Они и предложили нам взять тему в работу, обосновали её важность. Затем мы подготовили запросы в профильные министерства и получили концептуальную поддержку инициативы. Это замечательно, что всё большее количество блогеров поддерживает инициативу и готово участвовать в её проработке», — заключила собеседница RT.

Ранее в Госдуме анонсировали обсуждение выделения кода ОКВЭД для блогеров.

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