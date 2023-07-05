В Госдуме анонсировали обсуждение выделения кода ОКВЭД для блогеров

В Госдуме 11 июля обсудят выделение кода ОКВЭД для блогеров, сообщила первый зампред комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.

«Документ уже готов и будет внесён в ближайшее время. На следующей неделе, 11 июля, проведём его обсуждение в Госдуме с представителями профессионального сообщества и экспертами», — сообщила она.

По словам Лантратовой, ранее первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко поддержал данную инициативу.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в мае внёс в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности.