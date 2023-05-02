В Госдуму внесён проект закона о создании реестра коучей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс в палату законопроект о создании реестра участников просветительской деятельности.

«Предусматривается создание единого реестра организаторов просветительской деятельности. Посредством использования реестра возможно структурировать просветительскую деятельность, обеспечить её законность и транспарентность, повысить уровень осведомлённости граждан, обеспечить доступность получения полной информации об организаторах просветительской деятельности и осуществляемой ими просветительской деятельности», — цитирует РИА Новости текст пояснительной записки.

Отмечается, что целесообразность принятия законопроекта обусловлена растущим числом случаев злоупотребления доверием граждан, распространения организаторами просветительской деятельности опасных и недостоверных знаний.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.