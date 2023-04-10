В Госдуме предложили меры борьбы с «инфоцыганством»

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.

Об этом сообщают «Известия».

В тексте обращения сказано, что в последнее время было «возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов».

В связи с деятельностью фигурантов этих дел в российском медиапространстве возник термин «инфоцыганство».

«Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счёт продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», — поясняет автор обращения.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.