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ТАСС: в реке Колве в Коми выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км

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Специалисты выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км в реке Колве в Коми.
ТАСС: в реке Колве в Коми выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км
  • Gettyimages.ru

«Проведено обследование течения Колвы с воздуха, выявлено загрязнение протяжённостью 5 км», — сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

Ранее стало известно, что разлив нефтесодержащей жидкости произошёл на территории округа Усинск в Республике Коми, её часть попала в реку Колву.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о начатой ведомством проверке компании ООО «Нобель Ойл» после разлива нефтепродуктов на промысловом нефтепроводе.

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