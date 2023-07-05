ТАСС: в реке Колве в Коми выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км

Специалисты выявили загрязнение нефтью протяжённостью 5 км в реке Колве в Коми.

«Проведено обследование течения Колвы с воздуха, выявлено загрязнение протяжённостью 5 км», — сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

Ранее стало известно, что разлив нефтесодержащей жидкости произошёл на территории округа Усинск в Республике Коми, её часть попала в реку Колву.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о начатой ведомством проверке компании ООО «Нобель Ойл» после разлива нефтепродуктов на промысловом нефтепроводе.