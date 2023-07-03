В Коми из-за отказа трубопровода в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость
Об этом информирует администрация главы республики Владимира Уйбы.
«На промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для устранения последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники.
13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введён в Киренском районе, где произошло столкновение двух танкеров на реке Лене.
Также сообщалось, что в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку при железнодорожной аварии.