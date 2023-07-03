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В Коми из-за отказа трубопровода в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость

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Разлив нефтесодержащей жидкости произошёл на территории округа Усинск в Республике Коми, её часть попала в реку Колву.

Об этом информирует администрация главы республики Владимира Уйбы.

«На промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для устранения последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники.

13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что режим чрезвычайной ситуации введён в Киренском районе, где произошло столкновение двух танкеров на реке Лене.

Также сообщалось, что в США вагоны с нефтепродуктами упали в реку при железнодорожной аварии.

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