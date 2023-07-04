Росприроднадзор начал внеплановую проверку «Нобель Ойла» после разлива нефти в Коми

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о начатой ведомством проверке компании ООО «Нобель Ойл» после разлива нефтепродуктов на промысловом нефтепроводе на Южно-Ошском месторождении в Республике Коми.

«По требованию прокуратуры начинаем внеплановую проверку ООО «Нобель Ойл». Компания эксплуатирует трубопровод, на котором произошёл разлив нефтепродуктов», — написала она в Telegram.

По её словам, ведомство уже запросило документацию у компании.

Ранее сообщалось, что разлив нефтесодержащей жидкости произошёл на территории округа Усинск в Республике Коми, её часть попала в реку Колву.