Врач Гончарова посоветовала не использовать спрей для носа более недели при ОРВИ
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«При ОРЗ и ОРВИ помощь окажут сосудосуживающие спреи. Важно не пользоваться ими более недели. Также хороший эффект окажут спреи на основе морской воды», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
По её словам, при хроническом и аллергическом насморке более эффективными могут оказаться гормональные лекарственные препараты, но назначать их может только врач.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.