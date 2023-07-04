Врач Гончарова посоветовала не использовать спрей для носа более недели при ОРВИ

Пластический хирург, лор-врач Иляна Гончарова рассказала, как лечить насморк. По её словам, сначала нужно определиться с причиной заложенности носа, поскольку каждая из них требует своего метода лечения.

«При ОРЗ и ОРВИ помощь окажут сосудосуживающие спреи. Важно не пользоваться ими более недели. Также хороший эффект окажут спреи на основе морской воды», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, при хроническом и аллергическом насморке более эффективными могут оказаться гормональные лекарственные препараты, но назначать их может только врач.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.