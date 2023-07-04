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Кравцов: более 1,7 тысяч новых зданий школ планируется открыть к 1 сентября

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Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что более 1,7 тыс. новых зданий школ планируется открыть к 1 сентября.
Кравцов: более 1,7 тысяч новых зданий школ планируется открыть к 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © imaginima

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в 2022 году в регионах за счёт средств федерального бюджета было отремонтировано 1 298 школ.

Кроме того, в прошлом году в 360 школах ремонт сделан за счёт регионального бюджета.

«В этом году 1 760 зданий, 230 из них за счёт региональных средств», — добавил Кравцов.

Он также заявил, что будут приложены максимальные усилия, чтобы к 1 сентября все школы открылись.

В марте Кравцов рассказал о проведении ремонтных работ в школах новых регионов страны.

По его словам, состояние образовательных учреждений и их материальное наполнение в некоторых областях было удручающим.

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