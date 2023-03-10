Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о проведении ремонта в 500 школах в новых регионах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о проведении ремонтных работ в школах новых регионов страны. По его словам, состояние образовательных учреждений и их материальное наполнение в некоторых областях было удручающим.

По его словам, совместно с Минстроем специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в 500 школах.

«Направили почти 500 школьных автобусов. Решили вопрос со школьным питанием — более 100 тыс. обучающихся 1—4-х классов сегодня в новых регионах получают горячее питание», — добавил глава ведомства в интервью kp.ru.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.