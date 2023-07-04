Историк Мягков: если бы не было русской культуры, мир бы сейчас был совершенно другой

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Михаил Мягков в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что кампания по стремлению уничтожения российской культуры за рубежом является «попыткой самоубийства».

Историк отметил, что президент Путин абсолютно прав.

«Это константа. Это не теорема, в которой надо доказывать, как русская культура повиляла на мировую культуру. Равно как и наоборот. Они тесно взаимосвязаны, и примеров тому масса», — считает Мягков.

По его словам, считается, что российская культура стала тесно связана с мировой со времён Петра Первого.

«Но мне кажется, что это было ещё раньше. Россия осваивала евразийские пространства и в XV, и в XVI, и в XVII веках. Поэтому мы, конечно, имеем огромный опыт взаимодействия культур. Россия изначально строилась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Российская, русская культура впитывала в себя и влияла на культуры разных народов: сибирских народов, народов Закавказья, европейских народов. Поэтому богатство нашей культуры в том, что она состоит из множества национальных культур нашего многонационального российского народа», — добавил историк.

Он выразил уверенность в том, что при уходе русской культуры из мировой произойдёт «скальпирование культуры», после которого «не будет никакой жизни».

«Богатство русской культуры ещё и в том, что она никогда не была статичной… Она брала от других культур самое лучшее и также в мир несла самое лучше… Если бы не было русской культуры, мир бы сейчас был совершенно другой. Я бы даже больше сказал, может быть, мира и вовсе бы не было», — заключил собеседник RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС назвал попыткой самоубийства кампанию по стремлению уничтожить российскую культуру за рубежом.

По его словам, российская культура является частью европейской и мировой культуры.