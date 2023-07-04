Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом попыткой самоубийства
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, российская культура является частью европейской и мировой культуры.
«Когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — подчеркнул президент.
Он отметил, что «невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский».
В мае Путин заявил, что те, кто пытается «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего сами себя.
Он подчеркнул, что таким образом иностранцы лишаются возможности прикоснуться к шедеврам.
Президент добавил, что культура и искусство оказались в центре геополитического противостояния.