Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом попыткой самоубийства

Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС назвал попыткой самоубийства кампанию по стремлению уничтожить российскую культуру за рубежом.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российская культура является частью европейской и мировой культуры.

«Когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский».

В мае Путин заявил, что те, кто пытается «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего сами себя.

Он подчеркнул, что таким образом иностранцы лишаются возможности прикоснуться к шедеврам.

Президент добавил, что культура и искусство оказались в центре геополитического противостояния.