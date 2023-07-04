Узнать больше

Путин назвал уничтожение российской культуры за рубежом попыткой самоубийства

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС назвал попыткой самоубийства кампанию по стремлению уничтожить российскую культуру за рубежом.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российская культура является частью европейской и мировой культуры.

«Когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, то это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «невозможно убить культуру целого народа, тем более такого великого, как российский».

В мае Путин заявил, что те, кто пытается «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего сами себя.

Он подчеркнул, что таким образом иностранцы лишаются возможности прикоснуться к шедеврам.

Президент добавил, что культура и искусство оказались в центре геополитического противостояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить