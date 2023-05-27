Путин: пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя
- РИА Новости
«Всё, что связано с Россией, пытаются «отменить», вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные «деятели» наказывают прежде всего самих себя», — сказал Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».
Он отметил, что таким образом иностранцы лишаются возможности прикоснуться к шедеврам.
По его словам, культура и искусство оказались в центре геополитического противостояния.