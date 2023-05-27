Путин: пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто пытаются «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего сами себя.

«Всё, что связано с Россией, пытаются «отменить», вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные «деятели» наказывают прежде всего самих себя», — сказал Путин в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида».

Он отметил, что таким образом иностранцы лишаются возможности прикоснуться к шедеврам.

По его словам, культура и искусство оказались в центре геополитического противостояния.