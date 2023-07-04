Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО
Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.
«Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем ПВО», — говорится в релизе.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Средства, выделенные из бюджета Москвы, направят на обнаружение маловысотных целей, в том числе беспилотников.
Ранее Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.
В Минобороны также подтвердили уничтожение дронов.