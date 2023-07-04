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Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

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Власти Москвы выделили грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» на улучшение систем противовоздушной обороны в городе.
Власти Москвы выделили грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем ПВО», — говорится в релизе.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Средства, выделенные из бюджета Москвы, направят на обнаружение маловысотных целей, в том числе беспилотников.

Ранее Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников.

В Минобороны также подтвердили уничтожение дронов.

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