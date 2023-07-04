Узнать больше

В Подмосковье более 1,2 млрд рублей направили на лечение пациентов с редкими диагнозами

Короткая ссылка
В Московской области в текущем году из регионального бюджета выделили свыше 1,2 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями.
В Подмосковье более 1,2 млрд рублей направили на лечение пациентов с редкими диагнозами
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

В настоящее время в региональном сегменте федерального регистра содержатся сведения о 1284 таких пациентах. С начала года им оплатили 4126 рецептов на 819,7 млн рублей.

Также в регистре пациентов с орфанными заболеваниями числятся 477 детей, которые обеспечены льготными рецептами на 126,8 млн рублей с января этого года.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову сообщала, что в столице начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить