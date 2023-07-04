В Подмосковье более 1,2 млрд рублей направили на лечение пациентов с редкими диагнозами

В Московской области в текущем году из регионального бюджета выделили свыше 1,2 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

В настоящее время в региональном сегменте федерального регистра содержатся сведения о 1284 таких пациентах. С начала года им оплатили 4126 рецептов на 819,7 млн рублей.

Также в регистре пациентов с орфанными заболеваниями числятся 477 детей, которые обеспечены льготными рецептами на 126,8 млн рублей с января этого года.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову сообщала, что в столице начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.