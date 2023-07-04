Врач Шехян посоветовал отправить медвежье мясо на ветеринарный анализ перед употреблением

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян заявил, что главная опасность медвежьего мяса — возможная заражённость трихинеллёзом.

«По разным оценкам, от 50 до 90% медведей являются носителями трихинелл», — сказал он в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, единственный действенный способ оградить себя от заражения — отправить медвежатину на ветеринарный анализ перед употреблением.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.