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Врач Шехян посоветовал отправить медвежье мясо на ветеринарный анализ перед употреблением

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян заявил, что главная опасность медвежьего мяса — возможная заражённость трихинеллёзом.
Врач Шехян посоветовал отправить медвежье мясо на ветеринарный анализ перед употреблением
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

«По разным оценкам, от 50 до 90% медведей являются носителями трихинелл», — сказал он в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, единственный действенный способ оградить себя от заражения — отправить медвежатину на ветеринарный анализ перед употреблением.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.

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