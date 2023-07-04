Врач Шехян посоветовал отправить медвежье мясо на ветеринарный анализ перед употреблением
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«По разным оценкам, от 50 до 90% медведей являются носителями трихинелл», — сказал он в беседе с Life.ru.
По мнению эксперта, единственный действенный способ оградить себя от заражения — отправить медвежатину на ветеринарный анализ перед употреблением.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.