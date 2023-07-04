Путин заявил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе страны.

«Заместитель председателя правительства Херсонской области Семён Машкауцан в завершение своего выступления отметил: «Уверен, что мы победим». Семён Алексеевич, в этом сомнений нет», — подчеркнул он.

В июне он пообещал написать письмо со словами поддержки, которое отправят военнослужащим в зону спецоперации.

9 мая во время выступления на параде Победы на Красной площади президент заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев СВО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.