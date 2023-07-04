Минцифры окажет поддержку пострадавшим в результате нападения в Чечне Милашиной и Немову

Минцифры окажет необходимую поддержку журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, на которых ранее напали в Грозном.

«Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую», — сказано сообщении на сайте ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что журналист при выполнении своей работы «не должен подвергаться преследованиям и пыткам».

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.