Генпрокуратура России впервые запросила помощь в аресте криптовалюты у других стран

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Генпрокуратура России впервые запросила правовую помощь у иностранных правоохранительных органов, в том числе у Казахстана, об аресте криптовалюты.
Генпрокуратура России впервые запросила помощь в аресте криптовалюты у других стран
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, например, в Казахстан», — цитирует его ТАСС.

Краснов также заявил, что впоследствии число подобных запросов значительно возрастёт, при этом «их исполнение будет невозможным», если каждая юрисдикция будет использовать собственные процедуры, не применимые в запрашиваемом государстве.

Ранее Верховный суд России допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.

МВД Белоруссии прорабатывает изменения в законодательство, в соответствии с которыми будет запрещён обмен криптовалюты между физическими лицами.

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