МВД Белоруссии намерено запретить обмен криптовалюты между физлицами

МВД Белоруссии прорабатывает изменения в законодательство, в соответствии с которыми будет запрещён обмен криптовалюты между физическими лицами.

Отмечается, что обмен криптовалюты используется мошенниками для обналичивания и конвертации похищенных средств, а также финансирования преступных схем.

«Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что обмен криптовалюты между физлицами будет разрешён только через биржи «Парка высоких технологий».

Ранее Верховный суд России допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.