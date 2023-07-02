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МВД Белоруссии намерено запретить обмен криптовалюты между физлицами

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МВД Белоруссии прорабатывает изменения в законодательство, в соответствии с которыми будет запрещён обмен криптовалюты между физическими лицами.
МВД Белоруссии намерено запретить обмен криптовалюты между физлицами
  • Gettyimages.ru
  • © Wachiwit

Отмечается, что обмен криптовалюты используется мошенниками для обналичивания и конвертации похищенных средств, а также финансирования преступных схем.

«Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что обмен криптовалюты между физлицами будет разрешён только через биржи «Парка высоких технологий».

Ранее Верховный суд России допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.

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