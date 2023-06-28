Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием

Верховный суд России допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.

Как пишет РАПСИ, об этом свидетельствует тот факт, что Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов.

Согласно материалам дела, фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также занимался незаконным производством мефедрона в особо крупном размере в составе организованной группы.

Покупатели передавали деньги в виде криптовалюты, фигурант конвертировал её в рубли.

Суд признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, но при этом оправдал его по обвинению в легализации денежных средств.

Теперь данное решение пересмотрено.

23 июня сообщалось, что стоимость биткоина превысила $31 тыс.

В марте криптоинвестор Руслан Захаркин прокомментировал ситуацию на рынке криптовалюты.