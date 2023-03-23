Специалист Захаркин спрогнозировал коррекцию на рынке криптовалюты

Криптоинвестор Руслан Захаркин прокомментировал ситуацию на рынке криптовалюты.

«Мои прогнозы на ближайшее время — коррекция рынка криптовалюты неизбежна. Биткоин будет скакать в цене от $20 до 35 тыс. Капитализация рынка будет расти. За вторую половину 2023 года общая стоимость всей криптовалюты в мире снова достигнет отметки в $3 трлн», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает Захаркин, в ближайшие два года могут быть новые исторические максимумы биткоина.

«Это дело времени, желания людей и согласия властей принять во внимание новые информационные технологии и добавить их в экономику своих стран», — добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета при Банке России Сергей Гаврилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал подробности о технологиях для бесконтактной оплаты картами.