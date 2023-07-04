Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву бортом МЧС

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Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев заявил, что борт МЧС может доставить в Москву журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые пострадали при нападении неизвестных в Грозном. 
Омбудсмен Северной Осетии: Милашину и Немова могут доставить в Москву бортом МЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

В настоящее время они доставлены из Грозного в Беслан, в больницу.

По словам Цогоева, он пообщался с Милашиной и Немовым.

Он рассказал, что журналистке проводят обследование, у неё многочисленные переломы. У адвоката также диагностированы переломы и ножевое ранение, добавил омбудсмен. 

«Пообщался с Милашиной и Немовым. Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у неё переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные. Вероятно, бортом МЧС их доставят в Москву», — сказал Цогоев.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Также она обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность.

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