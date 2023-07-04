Депутат заксобрания Петербурга Крупник: курортный сбор не станет отпугивающим фактором

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник прокомментировал в беседе с RT введение в городе курортного сбора, который будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

«Курортный сбор — мировая практика таких городов, как Петербург. В наш город ежегодно приезжают сотни тысяч туристов — а это нагрузка не только на туристическую инфраструктуру, но и на инфраструктуру общегородскую», — объяснил он.

Собеседник RT выразил уверенность в том, что суточный размер сбора — по карману любому приезжающему, он не станет отпугивающим фактором.

«Зато собранные средства будут направляться на развитие города и, как следствие, на повышение туристической привлекательности», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ввели курортный сбор, он будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го. При этом взимать средства начнут лишь с 1 апреля 2024 года.

Собранные средства пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Перечень работ установит городское правительство.