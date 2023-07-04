Психолог Исраелян посоветовала не ограничивать себя в выборе вида отдыха

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Руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян порекомендовала не ограничивать себя в вопросе выбора видов отдыха.
Психолог Исраелян посоветовала не ограничивать себя в выборе вида отдыха
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Об этом сообщает Life.ru.

По мнению специалиста, есть три правила для обретения спокойствия в этом отношении.

Во-первых, нужно написать список дел, которые помогут расслабиться. Это могут быть встречи с друзьями или долгий сон, главное правило — не ограничивать себя.

Во-вторых, нужно учесть две формы отдыха — пассивную и активную.

Далее психолог рассказала, что существуют микро- и макроформы отдыха. Микро — краткосрочный отдых, который даёт нужный заряд позитива, макро — это длительный отпуск.

«Самое главное — находиться в состоянии комфорта, дать телу и мозгу отдышаться», — отметила она.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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