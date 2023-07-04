Психолог Исраелян посоветовала не ограничивать себя в выборе вида отдыха
- Gettyimages.ru
- © miniseries
Об этом сообщает Life.ru.
По мнению специалиста, есть три правила для обретения спокойствия в этом отношении.
Во-первых, нужно написать список дел, которые помогут расслабиться. Это могут быть встречи с друзьями или долгий сон, главное правило — не ограничивать себя.
Во-вторых, нужно учесть две формы отдыха — пассивную и активную.
Далее психолог рассказала, что существуют микро- и макроформы отдыха. Микро — краткосрочный отдых, который даёт нужный заряд позитива, макро — это длительный отпуск.
«Самое главное — находиться в состоянии комфорта, дать телу и мозгу отдышаться», — отметила она.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.