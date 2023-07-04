Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа в России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества за поддержку по защите конституционного строя во время попытки вооружённого мятежа в стране.

«Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал он на саммите лидеров ШОС.

Путин заявил, что в Москве это высоко оценили и намерены углублять связи с участниками организации.

По словам президента, всё российское общество единым фронтом выступило против попытки вооружённого мятежа.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.