Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку во время мятежа в России
«Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал он на саммите лидеров ШОС.
Путин заявил, что в Москве это высоко оценили и намерены углублять связи с участниками организации.
По словам президента, всё российское общество единым фронтом выступило против попытки вооружённого мятежа.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.