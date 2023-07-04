Путин: всё общество выступило единым фронтом против попытки мятежа в России

Президент России Владимир Путин в рамках участия в заседании Совета глав государств — членов ШОС заявил, что всё российское общество единым фронтом выступило против попытки вооружённого мятежа.

По его словам, российский народ как никогда консолидирован.

«Сплочённость и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооружённого мятежа», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооружённого мятежа в стране провалилась прежде всего благодаря верности личного состава российских вооружённых сил присяге и воинскому долгу.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.